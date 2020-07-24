بعد توجيهات الرئيس بالإبقاء على القرية.. محافظ الإسكندرية يزور منطقة الأحرار ويلتقي بقاطنيها

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الجمعة، منطقة الأحرار "باب العبيد سابقا" وهي إحدى القرى التابعة لقرى أبيس وسط الإسكندرية ، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، واللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.





جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإبقاء علي القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط، حيث وجه الرئيس بتطوير منطقة الأحرار ومنع أى امتداد عشوائى جديد بها.





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وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أهالي القرية، قائلا " لقد لقيت القرية اهتماما كبيرا وتوجيها خاصا من القيادة السياسية ، ونتقدم جميعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر للإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة بكافة المرافق ".





وتابع المحافظ: "هذا القرار الحكيم الرشيد يضع على عاتقنا جميعا ضرورة التضامن والتعاون لتحويلها لقرية متطورة بدلا من قرية عشوائية" .





وطالب المحافظ أهالي القرية بتحديد احتياجاتهم الممكن تنفيذها لتطوير القرية، وضرورة التعاون لعدم تواجد أية مخالفات أخرى، قائلا " مستحيل أن أوعد بشيء ولا أنفذه".





وأشار إلى أن رصف طريق القرية من أهم الأولويات التي يجب البدء بها، ولكن لا بد من التعهد على الحفاظ على خط التنظيم ليكون الرصف بالمواصفات القياسية المطلوبة، لافتا إلى أن تطوير المستشفى أيضا ملف هام ستتولى تنفيذه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والمسئولة عن ملف الصحة بالإسكندرية بالكامل





من جانبها أوضحت عازر أن هيئة الأمم المتحدة تنفذ مشروعا بالإسكندرية ، لتطوير بعد المناطق ، وسيتم تطوير منطقة الأحرار ضمن مشروع الهيئة ، موضحة أننا سندرس كافة الاحتياجات الصحية بمستشفى القرية للبدء في تطويرها.