في محاضرة أونلاين.. مكتبة الإسكندرية تناقش فوائد التعليم الإلكتروني الإثنين القادم

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة مباشرة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (التعليم الإلكتروني: من أجل فرص عمل أفضل)، وذلك الساعة الثامنة مساء يوم الأثنين الموافق ٢٧ يوليو، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من خلال صفحة (مكتبة الإسكندرية - خدمات المعلومات).





تتناول المحاضرة تعريف التعليم الإلكتروني (E-learning)وهو وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، ويجمع كل الأشكال الإلكترونية للتعليم والتعلم، حيث تستخدم أحدث الطرق في مجالات التعليم والنشر والترفيه باعتماد الحواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاته.





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تناقش المحاضرة فوائد التعليم الإلكتروني في مواكبة التغيرات، وما توفره من راحة ومرونة للمعلّم والمتعلم في الوقت نفسه مما يجعل العملية التعليمية أكثر سهولة، كما تسلط المحاضرة الضوء على تزايد حجم سوق التعليم الإلكتروني وما توفره من فرص عمل أفضل.



