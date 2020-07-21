نعتبر أنفسنا جزءا من الجيش ... نقيب مهندسي الإسكندرية يشيد بقرار النواب تفويض الرئيس

أكد نقيب المهندسين بالأسكندرية د. هشام سعودي أن النقابة وجموع المهندسين تشيد وتؤيد قرار مجلس النواب بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما تم وسيتم إتخاذه من قرارات وإجراءات وتدابير للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه وكافة حقوقه ومكتسباته والمحافظة على الأمن القومي العربي

وأكد سعودي أن نقابة المهندسين بالأسكندرية تعتبر نفسها وجموع المهندسين جيشا على الجبهة الداخلية للدفاع عن الوطن من المؤامرات التي يتعرض لها وذلك إعمالا لدورها الوطني على مدى تاريخها.





وأشار "سعودي" إلى أن مصر دولة قوية في ظل تلاحم شعبي حقيقي خلف القيادة السياسية وجيشها العظيم.





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وقال نقيب المهندسين بالأسكندرية إن تفويض مجلس النواب للرئيس والجيش للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية يأتي دفاعا عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.



