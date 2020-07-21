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محافظات

خلال 24 ساعة.. تداول 150 ألف طن بميناء الإسكندرية و2705 حاويات و9452 شاحنة عامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:38 م
صورة ارشيقية
صورة ارشيقية
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أحمد بسيوني

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 60 سفينة، ووصلت 9 سفن، وغادرت 10 سفن، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.


وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 19 سفينة من بينهم 3 سفن حاويات، و11 سفينة بضائع عامة، وسفينتان صب سائل يجري تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان على متنهما 76 ألف طن صويا وخشب جار تفريغهم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 20 سفينة، وقد تم دخول وخروج 9452 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

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وأشار رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إلى أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 117 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 33 ألف طن.


وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1218 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1478 حاوية.


وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضًا ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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