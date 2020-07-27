أحمد شوبير يوجه رسالة لـ حمدى فتحى .. شاهد

وغرد شوبير قائلا: " أطيب التمنيات القلبية للكابتن حمدي فتحي بالشفاء والعودة سريعا للملاعب ".

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يذكر أن أحمد حسن نجم الأهلى الأسبق زف بشرى سارة إلى جماهير الأهلى بشأن شفاء حمدي فتحى نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى من فيروس كورونا.





وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "تحول نتائج تحليل حمدي فتحي من إيجابية إلى سلبية".





كان الأهلى أعلن إصابة حمدي فتحي بالكورونا الخميس الماضي، ودخل اللاعب فى حجر منزلى من أجل التماثل للشفاء.