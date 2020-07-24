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رياضة

رامي ربيعة يوجه رسالة لـ حمدي فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:41 ص
ربيعة وحمدى
ربيعة وحمدى
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محمد بدران
ساند رامي ربيعة لاعب الفريق صديقه حمدي فتحي لاعب النادى الأهلي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

ونشر رامى عبر حسابه بإنستجرام صوره لـ حمدي فتحي وعلق عليها قائلا "الف سلامة عليك يا حبيبي يشفيك وترجع بالسلامة". 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمسحة جديدة للتأكد من إصابته بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إيجابية.

وخضع حمدي فتحي للعزل واتباع كل الإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة بجانب عزل أي لاعب تظهر عليه أي أعراض.

وغاب حمدي فتحي عن مران الأهلي اليوم بقرار من جهاز الكرة.

وسيتم عمل مسحة جديدة للاعبي الفريق بالكامل بعد الاختلاط به على مدار الأيام الماضية في التدريبات.
رامي ربيعة يوجه رسالة لـ حمدي فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا
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