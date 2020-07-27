عمرو سعد: طموحي تدريب منتخب مصر لكرة القدم والوصول به للعالمية.. فيديو

أكد عمرو سعد مدرب أحمال منتخب التايكوندو المتأهل لأولمبياد طوكيو والفريق الأول لليد بنادي طلائع الجيش أن طموحه هو تولي مهمة التدريب البدني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.





وأضاف عمرو سعد في تصريحات خاصة بالفيديو لموقع "صدي البلد " أنه يعلم جيدا أن بوابة منتخب مصر لكرة القدم هو تدريب أحد فرق الدوري الممتاز أولا، مشيرا إلى أنه يهدف للعمل مع فرق كرة القدم من أجل الوصول إلى حلمه.





وأشار عمرو سعد إلي أنه عمل مع العديد من الأبطال وجميع من عمل معه على مدار السنوات الماضية كانوا ينافسون على المراتب الأولى في كافة البطولات التي يخوضها ويعد الجميع أن اتيحت له الفرصة مع المنتخب الأول لكرة القدم سيعمل على أن يصنفوا رقم واحد بدنيا.





وأوضح عمرو سعد أنه اعتاد على خوض صعاب كثيرة والتغلب عليها لذلك يتمنى دخول مجال كرة القدم والتفوق فيه حتى يصل إلى حلمه بتدريب منتخب مصر والوصول به إلى العالمية.