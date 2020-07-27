كسر في الجمجمة وإصابات في البطن.. احذر وضع قدمك على التابلو أثناء القيادة

يبذل قائد السيارة أقصى جهده لتفادي الصدام و حوادث السير ، ولكن يقع على عاتق الراكب الأمامي مسئولية كبيرة، لأن بعض التصرفات الخاطئة من الممكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة نحن في غنى عنها.





ومن أكثر الأخطاء شيوعًا هو وضع قدم الراكب الامامي على التابلو مما يُشكل خطورة بالغة على حياته.





ويحذر خبراء السيارات من تلك الحركة لأن وضعية الجلوس بهذه الطريقة تتسبب في أن يميل الخصر للأمام بعض الشيء، وهو ما يشكل خطر انزلاق حزام الوسط لدى مناورات الكبح الكاملة وإحداث أضرار بمنطقة البطن، ولا تساعد هذه الوضعية على عمل الحزام في منطقة الحوض بشكل صحيح، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث إصابات في مفصل الحوض.





ووضعية الجلوس بهذه الطريقة يمكن أن تتسبب في فتح الوسائد الهوائية وفي حالة التصادم يؤدي إلى كسور خطيرة في مفصل الحوض وكسر في الجمجمة والرأس.





ووفقا لموقع "سكاى نيوز"، أصيبت سيدة بريطانية بجروح خطيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع، كان يمكن تفادى تبعاته بخطوة بسيطة.





ونشرت الشرطة البريطانية صورة أشعة سينية تظهر أن وركى المرأة أصيبا بكسور بالغة، على ما أوردت صحيفة "ميترو" البريطانية،





كان الورك الأول للسيدة التي لم يذكر اسمها مخلوعا بالكامل، فيما أصيب الآخر بكسور بالغة.





وبحسب الشرطة البريطانية، فقد كانت السيدة ترفع رجليها فوق تابلوه السيارة عندما وقع حادث التصادم، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.



