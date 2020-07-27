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ثقافة

تنظمها سفارة كازاخستان بالقاهرة.. ندوة عبر الإنترنت حول الشاعر «آباي»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:06 م
سفير كازاخستان بالقاهرة
سفير كازاخستان بالقاهرة
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محمد وديع
تنظم سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة  5 أغسطس المقبل، ندوة عبر الانترنت بمناسبة مرور 175 عامًا على ميلاد الشاعر والمفكر والأديب الكازاخي العظيم آباي قوننباي.

يشارك في الندوة السفير الكازاخي، أرمان إيساغالييف، والعديد من الأكاديميين والصحفيين وعلى رأسهم الدكتور خالد السيد غنيم مؤلف كتاب "وصايا آباي لأهل كازاخستان"، وأستاذ الأديان، ومدير عام الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية، ود. عبدالرحيم عبدالواحد، الرئيس التنفيذي لمجوعة إعلامية مقرها دبي، وأ.د قورمانغازي ساديبايف (الأستاذ بجامعة نور-مبارك) بكازاخستان، وأ.د أبوالفتوح صبري الأستاذ بجامعة الفارابي الكازاخية الوطنية، وتدير الندوة، رابعة توليباي أستاذ اللغة الكازاخية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

تأتي هذه الندوة ضمن فعاليات وأنشطة عديدة قامت بها جمهورية كازاخستان حول العالم احتفاء بأديبها وفيلسوفها الكبير آباي قوننباي، ومن المقرر استمرار مثل هذه الفعاليات بأشكال مختلفة على مدار العام 2020، سواء في داخل كازاخستان أو عبر سفاراتها حول العالم.
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