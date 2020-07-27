ديانا كرازون تعلن موعد طرح فيديو كليب الدنيا بتضحك

كشفت المطربة ديانا كرازون عن موعد طرح كليبها الجديد " الدنيا بتضحك " من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"
وكتبت كرازون من خلال تغريدتها :" موعد فيديو كليب الدنيا بتضحك الخميس ٣٠/٧/٢٠٢٠ الساعه ٥ مساءا "
وتابعت كرازون :" كل عام وانتو بالف خير عيد اضحى مبارك "
أغنية "الدنيا بتضحك" كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع موسيقي خالد مصطفى، وإخراج صهيب الشايب.
موعد فيديو كليب الدنيا بتضحك😃— Diana karazon ديانا كرزون🍒 (@iamdianakarazon) July 27, 2020
الخميس ٣٠/٧/٢٠٢٠
الساعه ٥ مساءا
وكل عام وانتو بالف خير
عيد اضحى مبارك🌸
Soon @eMusicIsMyLife #ديانا_كرزون #الدنيا_بتضحك pic.twitter.com/6gGJmdrpZP