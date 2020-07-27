ديانا كرازون تعلن موعد طرح فيديو كليب الدنيا بتضحك

وكتبت كرازون من خلال تغريدتها :" موعد فيديو كليب الدنيا بتضحك الخميس ٣٠/٧/٢٠٢٠ الساعه ٥ مساءا "

وتابعت كرازون :" كل عام وانتو بالف خير عيد اضحى مبارك "

أغنية "الدنيا بتضحك" كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع موسيقي خالد مصطفى، وإخراج صهيب الشايب.



