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فن

ديانا كرازون تعلن موعد طرح فيديو كليب الدنيا بتضحك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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شروق حمدى
كشفت المطربة ديانا كرازون عن موعد طرح كليبها الجديد " الدنيا بتضحك " من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"

وكتبت كرازون من خلال تغريدتها :" موعد فيديو كليب الدنيا بتضحك الخميس ٣٠/٧/٢٠٢٠ الساعه ٥ مساءا "

وتابعت كرازون :" كل عام وانتو بالف خير عيد اضحى مبارك "


أغنية "الدنيا بتضحك" كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع موسيقي خالد مصطفى، وإخراج صهيب الشايب. 



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