قصة مأساوية .. عامل يعثر على رضيعة ملقاة خلف فناء صالة رياضية .. فيديو

في قصة مأساوية ومؤلمة تم إنقاذ طفلة بعد أن هجرتها أسرتها في الفناء الخلفي لـ صالة ألعاب رياضية في جنوب الصين.

وقال الأطباء للصحفيين إن الحبل السري والمشيمة للفتاة كانت لاتزال مربوطة بشرتها عندما عثر عليها عامل نظافة.

وأضاف المسعفون أن جسدها كان مغطى بالطين وأذنيها مليئة باليرقات المتلألئة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، قالت أويانج تينج ، التي عالجت الطفلة ، إن الفتاة كانت "متسخة ورائحة كريهة" عندما نقلها حارس أمن إلى المستشفى.

قالت ممرضة إنها عندما غسلت جسد الرضيعة فيما بعد ، اكتشفت وجود يرقات صغيرة على جسدها.

وآضافت قائلة "قلبي يؤلمني، لا أعرف لماذا سيتخلى عنها والدها ووالدتها بهذه الطريقة".

وكان تم العثور على الفتاة صباح يوم السبت فى مدينة نانتشانج بمقاطعة جيانجشى جنوب الصين.