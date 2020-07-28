بعد تحذير وزارة الصحة.. أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات.. 3 حيل طبيعية خارقة لرفع المناعة.. وتناول هذه الفاكهة لحمايتك من الفيروسات

- أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات

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حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول الأدوية و الفيتامينات بدون إشراف طبي، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتؤكد وجود خطورة وأضرار كبيرة على صحة الإنسان.





ينطبق الشيء نفسه على مكملات الفيتامينات ، لأن تناول كميات زائدة من الفيتامينات يمكن أن يكون ضارًا بصحتك. قد يبدو هذا متناقضًا لأن الفيتامينات غالبًا ما يتم تشجيعها لتكملة العناصر الغذائية التي قد تكون ناقصة في وجباتنا الغذائية. قد يقترح الأطباء أو خبراء التغذية الفيتامينات بمجرد التأكد من أنك تعاني من نقص المغذيات وننصحك بشدة باتباع الجرعات اليومية الموصى بها. ومن المؤكد أنك سمعت القول "الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن تصبح أشياء سيئة" وقد





لقد وضع معهد الطب مبادئ توجيهية مثل RDA (البدل الغذائي الموصى به) و DV (القيمة اليومية) لمساعدة الناس على فهم الجرعة اليومية المقترحة من الفيتامينات.





تحدث جرعة زائدة من فيتامين عندما يتناول الشخص أكثر من التوصية اليومية لفترة طويلة من الزمن. على الرغم من أن الجسم يمكنه إفراز كميات مفرطة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين ج ، إلا أنه يمكن أن يحتفظ بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين أ ، والتي يمكن أن تكون سامة.





فيما يلي بعض الفيتامينات التي ثبت أنها سامة إذا تم تناولها بكثرة ، بالإضافة إلى أعراض الجرعة الزائدة.





الحديد: غثيان ، براز دموي ، إسهال ، دوخة ، صداع ، تراكم السوائل في الرئتين والحمى.

فيتامين أ- تساقط الشعر وتلف الكبد والصداع الشديد وآلام العظام وعدم وضوح الرؤية وجفاف الجلد والقيء

فيتامين د- عدم انتظام ضربات القلب ، والإمساك ، والتبول المتكرر ، وضعف العضلات والارتباك.

فيتامين E- يتعارض مع قدرة الجسم على تجلط الدم ، والتي يمكن أن تكون ضارة لأولئك الذين يتناولون أدوية ترقق الدم

يمكن أن تتسبب فيتامينات B6 الزائدة في تلف الأعصاب ؛ في حين أن B3 يمكن أن يسبب اليرقان وارتفاع مستويات إنزيمات الكبد والغثيان.

إذا كنت قد قررت شراء الفيتامينات ، اتبع دائمًا الجرعة اليومية الموصى بها لتجنب الإفراط في تناولها. قبل الشراء ، يوصى باستشارة طبيب أو اختصاصي تغذية للحصول على تقييم.





لتحمى نفسك من الأمراض والإصابة بالعدوى أشياء صغيرة يمكنك القيام بها لتقوية جهاز المناعة لديك إليك وصفات سهلة وبسيطة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي لا تتردد فى تجربتها.

الهندي

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وصفة شاي الكركم والزنجبيل المكونات النشطة في الكركم ، لها العديد من الفوائد الصحية ، وخصائص مضادة للفيروسات - وخصائصها المعززة للمناعة ليست سوى جزء منه ويتميز الزنجبيل بخصائص قوية جدًا مضادة للبكتيريا والفيروسات مما يساعد على دعم الجهاز المناعي يمكنك مزج 3 أكواب من الماء الساخن + 1 سم جذر الكركم مقشر ومبشور أو 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

يغلى الماء ويضاف الكركم والزنجبيل. دعيها ترتاح لمدة 5-10 دقائق ثم أضيفى العسل أو الليمون حسب الذوق.



وصفة ماء الليمون: الليمون غني بشكل كبير بفيتامين ج ، مما يجعله داعمًا ممتازًا لجهاز المناعة يمكنك إضافة كوب ماء دافئ مع عصير من نصف ليمونة يعد تلك العصير غنى بفيتامين C غير مستقر للغاية ، فمن الأفضل تحضير مشروب الليمون قبل الاستخدام.



وصفة زنجبيل ، ليمون و فلفل حار: الزنجبيل فعال جدًا ضد البكتيريا والفيروسات والليمون مرتفع جدًا في فيتامين سي.

يحتوي فلفل كايين على نسبة عالية من فيتامين سي وأيضًا في البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على محاربة البكتيريا السيئة. فلفل كايين حار جدًا ويرفع درجة حرارة جسمك وينشط جهاز المناعة.



يمكنك مزج قطعة زنجبيل مقشرة ومبشورة و عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من فلفل حريف واخلط جميع المكونات وتناوليه يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل وقطعة صغيرة من الثوم المسحوق. يغلى الماء ويضاف الكركم والزنجبيل. دعيها ترتاح لمدة 5-10 دقائق ثم أضيفى العسل أو الليمون حسب الذوق.الليمون غني بشكل كبير بفيتامين ج ، مما يجعله داعمًا ممتازًا لجهاز المناعة يمكنك إضافة كوب ماء دافئ مع عصير من نصف ليمونة يعد تلك العصير غنى بفيتامين C غير مستقر للغاية ، فمن الأفضل تحضير مشروب الليمون قبل الاستخدام.يحتوي فلفل كايين على نسبة عالية من فيتامين سي وأيضًا في البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على محاربة البكتيريا السيئة. فلفل كايين حار جدًا ويرفع درجة حرارة جسمك وينشط جهاز المناعة.يمكنك مزج قطعة زنجبيل مقشرة ومبشورة و عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من فلفل حريف واخلط جميع المكونات وتناوليه يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل وقطعة صغيرة من الثوم المسحوق.



