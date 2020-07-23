سر تراجع معدلات شراء الموطنين لـ الفيتامينات وأدوية المناعة ضد كورونا ؟ استشارى مناعة يجيب





قال الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح ، إن فيروس كورونا سريع الانتشار فى الأماكن المغلقة والمزدحمة .





وأوضح رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه فى حالة إهمال إتباع الإجراءات الاحترازيد ضد كورونا من المتوقع أن يرتفع معدل الإصابات والوفيات مرة أخرى .





وأشار الدكتور أمجد الحداد ، إلى أن حدة وفيروس كورونا المستجد انخفضت حدته وانتشاره بالإضافة لتراجع تزاحم المواطنين على شراء الفيتامينات لتقوية المناعة نظرأ لأن لتراجع انتشار الفيروس واستخدام بلازما الدم .





ولفت رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح ، إلى أن تراجع أعداد الإصابات والوفيات شئ مطمئن ولكنه لابد من الاستمرار باتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا .





وتابع ، أن تراجع الإصابات ب فيروس كورونا لا يعنى انتهاء الفيروس بل يجب توخى الحذر والبعد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة .