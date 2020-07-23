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توك شو

سر تراجع معدلات شراء الموطنين لـ الفيتامينات وأدوية المناعة ضد كورونا ؟ استشارى مناعة يجيب

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قال الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح  ، إن فيروس كورونا سريع الانتشار فى الأماكن المغلقة والمزدحمة .

وأوضح  رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز   ،  أنه فى حالة إهمال إتباع الإجراءات الاحترازيد ضد كورونا من المتوقع أن يرتفع معدل الإصابات والوفيات مرة أخرى . 

وأشار الدكتور أمجد الحداد ،  إلى أن حدة وفيروس كورونا المستجد انخفضت حدته وانتشاره بالإضافة لتراجع تزاحم المواطنين على شراء الفيتامينات لتقوية المناعة نظرأ لأن لتراجع انتشار الفيروس واستخدام بلازما الدم .

ولفت   رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح ، إلى أن تراجع أعداد الإصابات والوفيات شئ مطمئن ولكنه لابد من الاستمرار باتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا . 

وتابع ، أن تراجع الإصابات ب فيروس كورونا لا يعنى انتهاء الفيروس بل يجب توخى الحذر والبعد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة . 
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