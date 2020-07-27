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مرأة

بفستان أبيض .. ديميت اوزديمير تتألق بإطلالة ساحرة أنيقة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:09 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية ديميت اوزديمير على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

وارتدت ديميت اوزديمير فستان طويل باللون الأبيض بتصميم الهاي كول ونص كم، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها بشكل كبير.

وتركت ديميت أوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الأسود والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع طلاء الأظافر باللون البني .

وأكلمت ديميت اوزديمير باختيار اكسسوارات ناعمة؛ فقد ارتدت ورد باللون البينك وقامت بوضعه على رأسها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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