بفستان أبيض .. ديميت اوزديمير تتألق بإطلالة ساحرة أنيقة

View this post on Instagram

#Repost @partmag with @make_repost ・・・ « Tabloya baktığımda bana hissettirdiği duygu masumiyet... Her insanın derinliğinin böyle olduğunu düşünüyor ve hissediyorum. Masumiyetimizin üzerine gündelik korkularımız ve endişelerimizi katıyoruz. Siyah beyaz çizgilerin içerisinden taşan beyaz lilyumlar bu yüzden bana aslımı hatırlatıyor. » #partmag #demetozdemir #demetxpart Fotoğraf : @1demetozdemir Saç - Makyaj : @ondertiryaki @1demetozdemir / @maccosmeticsturkiye ürünleriyle Styling : @rutkayozis @1demetozdemir