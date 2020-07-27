شاحنة تقتحم حاجزا مروريا على شريط قطار في بريطانيا.. فيديو

أظهرت لقطات صادمة لسائق شاحنة يحاول بحماقة تخطي حاجز مروري تابع لمحطة سكة حديد مما أدى إلى تحطم بوابتها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم نشر اللقطات عبر الإنترنت من قبل مشغلي السكك الحديدية بعد أن تسبب الحادث في تعطيل واسع للقطارات وحركة المرور على الطرق في مقاطعة إسكس البريطانية.

وتظهر اللقطات أن الحواجز تبدأ في الإغلاق مع اقتراب الشاحنة من تقاطع الفاصل بين الطريق العام والسكة الحديد.

وبدلًا من التباطؤ عند الضوء الأحمر، يجازف سائق الشاحنة ويسرع ويقتحم الحاجز المروري ليحطمه.

ويمكن سماع ضجة كبيرة عند تصادم الشاحنة بالبوابة المرورية.



