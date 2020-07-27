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القبيبان: مصر والسعودية وأشقائهما قادرون على مواجهة كل تحديات المنطقة العربية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد اللواء محمد القبيبان، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن استقرار مصر جزء لا يتجزأ من استقرار المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه للمنطقة العربية بأكملها.

وأضاف "القبيبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن مصر والسعودية مع أشقائهما العرب قادرون على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، لافتا إلى أن التطابق في الرؤى بين مصر والسعودية هام في ظل تعرض المنطقة لتهديدات تمس الأمن القومي والعربي.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أن التحديات التي تواجه مصر تستوجب أن يصطف لمواجهتها كل العرب، مؤكدا أن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وليس فقط الأمن الإقليمي.
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