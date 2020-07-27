AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تستهدف 400 ألف أسرة .. وزيرة التضامن تكشف أهداف مبادرة حياة كريمة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشفت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهداف مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أسرة استفادوا من مبادرة "حياة كريمة" برفع كفاءة المنازل ومياه وصرف، و86 ألف شخص استفادوا من القوافل الطبية، ونستهدف الوصول لـ 400 ألف أسرة ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

وأضافت "نيفين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن مبادرات "تكافل وكرامة" و"أطفال بلا مأوى" و"كبار بلا مأوى" تهدف لتوفير حلول مستدامة لهذه الفئات، واجتماعها مع الرئيس اليوم تضمن الحديث عن برنامج تكافل وكرامة، مع بحث تفاصيل قاعدة البيانات الموحدة التي يتم تنفيذها حاليًا.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز تمامًا للعدالة الاجتماعية والفئات الاولى بالرعاية، لافتة إلى أن دعم هذه الفئات يتم من خلال شق مادي وأخر تمكيني.

وأكملت أن الاجتماع تطرق لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يحتلوا أهمية كبيرة على القائمة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن خصص 150 مليون جنيه إضافي لصناديق ذوي الاحتياجات الخاصة، ليصل رأس مالها لـ 300 مليون جنيه لتوفير خدمات وأنشطة مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس. 

وأشارت إلى أن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 3.5 مليون أسرة بنحو 15 مليون مواطن، ونهدف لزيادتهم لـ 4 مليون أسرة بالتنسيق مع المجتمع المدني، وهناك مليون مستفيد بدعم نقدي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنحو 5 مليار جنيه سنويًا، وهناك 340 مؤسسة تقدم خدمات لذوي الإعاقة، لأكثر من 380 ألف شخص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 7 ملايين جنيه..وزيرة التضامن توزع ملابس العيد في دور الرعاية..صور

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من تكافل وكرامة بدعم نقدي 18.5 مليار جنيه

وزيرة التضامن لـ صدى البلد: تكافل وكرامة خفض نسب الفقر في الصعيد 5 درجات على الأقل

السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ١٠٠ مليون

السيسي يوجه بدعم صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ100 مليون.. ويستعرض دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة «أطفال بلا مأوى»

ترشيحاتنا

مقيمة بـ عمارة الشربتلي.. طارق الشناوي: نجاة الصغيرة ليست منتقبة ولا تحب الظهور

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها

هدرسفيلد يرفض تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي

عاش أعزب وفقد سمعه ولم يحضر جنازته أحد .. محطات في حياة زكي رستم

مادة تخص الامتحانات .. النواب يكشف عن تعديل قانون الثانوية العامة

أخبار الرياضة.. شوبير يرد على مرتضى منصور.. الزمالك يسعى لخطف هدف الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام غالي.. رحيل صديق صلاح عن ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها