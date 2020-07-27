تستهدف 400 ألف أسرة .. وزيرة التضامن تكشف أهداف مبادرة حياة كريمة

كشفت الدكتور نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهداف مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أسرة استفادوا من مبادرة "حياة كريمة" برفع كفاءة المنازل ومياه وصرف، و86 ألف شخص استفادوا من القوافل الطبية، ونستهدف الوصول لـ 400 ألف أسرة ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وأضافت "نيفين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن مبادرات "تكافل وكرامة" و"أطفال بلا مأوى" و"كبار بلا مأوى" تهدف لتوفير حلول مستدامة لهذه الفئات، واجتماعها مع الرئيس اليوم تضمن الحديث عن برنامج تكافل وكرامة، مع بحث تفاصيل قاعدة البيانات الموحدة التي يتم تنفيذها حاليًا.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز تمامًا للعدالة الاجتماعية والفئات الاولى بالرعاية، لافتة إلى أن دعم هذه الفئات يتم من خلال شق مادي وأخر تمكيني.





وأكملت أن الاجتماع تطرق لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يحتلوا أهمية كبيرة على القائمة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن خصص 150 مليون جنيه إضافي لصناديق ذوي الاحتياجات الخاصة، ليصل رأس مالها لـ 300 مليون جنيه لتوفير خدمات وأنشطة مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس.





وأشارت إلى أن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 3.5 مليون أسرة بنحو 15 مليون مواطن، ونهدف لزيادتهم لـ 4 مليون أسرة بالتنسيق مع المجتمع المدني، وهناك مليون مستفيد بدعم نقدي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنحو 5 مليار جنيه سنويًا، وهناك 340 مؤسسة تقدم خدمات لذوي الإعاقة، لأكثر من 380 ألف شخص.



