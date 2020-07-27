نشأت الديهي: مصر لا تريد تحول ليبيا لمركز إقليمي للإرهاب الدولي

أكد الإعلامي نشأت

، أن الموقف المصري

القضية الليبية ثابت ولن يتغير مهما حدث، مشيرا إلى أن ثوابت مصر تجاه الأزمة الليبية واضحة كما أكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش لقائه وزير الخارجية السعودي، التي تتمثل في تثبيت الموقف الحالي في ليبيا، وتقويض التدخلات الخارجية، ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية.

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