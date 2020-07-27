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نشأت الديهي: مصر لا تريد تحول ليبيا لمركز إقليمي للإرهاب الدولي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الموقف المصري تجاه القضية الليبية ثابت ولن يتغير مهما حدث، مشيرا إلى أن ثوابت مصر تجاه الأزمة الليبية واضحة كما أكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش لقائه وزير الخارجية السعودي، التي تتمثل في تثبيت الموقف الحالي في ليبيا، وتقويض التدخلات الخارجية، ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية.

وتابع «الديهي» مقدم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء اليوم الاثنين، أن مصر لا تريد أن تتحول ليبيا الشقيقة الجارة لمركز إقليمي للإرهاب الدولي، لتدريب وتأهيل وتصدير الإرهاب، لافتا إلى أن مصر أول دولة ستكوى بنار الإرهاب، هي وتونس وجميع الدول الجارة.

وأكد الإعلامي، أن ليبيا تم سرقة سيادتها ووحدتها نتيجة عمل إجرامي من محتل قديم حديث يحاول تأجيج الصراع داخلها، ويسعى لتحويل ليبيا لمركز إقليمي للإرهاب.
 

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