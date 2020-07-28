AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

9 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 276 من قانون العقوبات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:00 ص
محكمة
محكمة
Advertisements
محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 9 أغسطس دعوى بطلان نص المادة 276 من قانون العقوبات.

وتنص المادة المطعون فيها حملت رقم 5 لسنة 42 دستورية  من الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه.

يذكر أنه فى 6 يونيو الجارى قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التلبس في جريمة الزنا.. النقض هذه الحالة

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة جريمة الزنا بقانون العقوبات.. اليوم

الدستورية: لا تجوز التفرقة فى الدين بين المواطنين فى قضايا الزنا

عوار دستورى.. الدستورية تنهي نزاعا فى قضايا الزنا.. وبطلان المادة 276 عقوبات

اليوم.. نظر دعوى بطلان أدلة تحقيق جريمة الزنا بقانون العقوبات

تأجيل دعوى بطلان عدم جواز التوريث بين مسلم وصاحب ديانة أخرى

ترشيحاتنا

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

أهم أخبار الـ توك شو.. دواء مصري لكورونا بـ15 جنيها فقط.. أحمد موسى يكشف مخطط إثيوبيا لتعطيش مصر

لن نخرج عن النص مهما حدث.. ننشر كلمة محمود الخطيب في افتتاح قناة الأهلي

قارن بنفسك.. كيف تغير شكل النيل قبل وبعد بدء إثيوبيا في الملء الأول لسد النهضة؟

محمد صلاح يودع لوفرين برسالة مؤثرة

جمع 1.2 مليار جنيه.. تفاصيل نصب ريان الشرقية الجديد على المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور

ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور