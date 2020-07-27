AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر: كنت أتمنى إقامة مباريات دوري الأبطال من مباراة واحدة مثل أوروبا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:51 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
محمد سمير

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي انه كان يتمني خوض مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال افريقيا من مباراة واحدة.

 


وأضاف فايلر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي ان خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة مثل مباريات أوروبا ستكون أسهل وأفضل للفرق المصرية.

 


وأوضح فايلر انه يقبل وضع أي متغيرات في منافسات دوري أبطال إفريقيا لأن البطل لا يفرق معه غير نظام البطولة ويلعب من أجل المكسب فقط .

 


وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 


وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر وعزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 


ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 


وأعلنت إدارة قناة الاهلي أن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن نتخلى عن مبادئنا مهما كلفنا الأمر.. رسائل نارية من محمود الخطيب لجمهور الأهلي

محمود الخطيب: الأهلي تاريخ ومبادئ والتطوير هو الشعار الحالي للنادي

مانويل جوزيه: تطوير قناة الأهلي سيدفع النادي نحو العالمية

مانويل جوزيه عن الأهلي: الأفضل لكن لا أتابعه حاليا

علاء ميهوب: بدون تحيز قناة الأهلي هى الأفضل بعد التطوير

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

ترشيحاتنا

طائرة تسقط بشكل مفاجئ على المارة بأحد الشوارع المزدحمة في البرازيل .. فيديو

وفاة الفنان الكوميدي خلف ضيدان بـ فيروس كورونا

سيارة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب نادرة ولونها مختلف

منها رسالة إلى الرئيس السيسي.. مجري الأهلي يوجه عدة رسائل فى أول ظهور على قناة النادي بعد التطوير

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

أضرار كبيرة .. بيان عاجل من العراق بشأن الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي

AdvertisementS

الصفقة المنتظرة .. نجم بيراميدز يوقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك

هاني رمزي يعلن مفاجأة قناة الأهلي لجماهير القلعة الحمراء بعد تطويرها

هدرسفيلد يرفض تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي

فايلر: صالح جمعة لاعب مميز وهذا شرطي لعودته للمشاركة مع الأهلي

أخبار الرياضة.. شوبير يرد على مرتضى منصور.. الزمالك يسعى لخطف هدف الأهلي.. مفاجأة بشأن حسام غالي.. رحيل صديق صلاح عن ليفربول

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

لن نخرج عن النص مهما حدث.. ننشر كلمة محمود الخطيب في افتتاح قناة الأهلي

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

تريزيجيه رابع أسرع لاعب في البريميرليج .. وصلاح غير موجود في القائمة

قبل انتقاله إلى يوفينتوس.. أرثر يتمرد على برشلونة ويسافر إلى البرازيل

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

منها رسالة إلى الرئيس السيسي.. مجري الأهلي يوجه عدة رسائل فى أول ظهور على قناة النادي بعد التطوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور