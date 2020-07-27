فايلر: كنت أتمنى إقامة مباريات دوري الأبطال من مباراة واحدة مثل أوروبا

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي انه كان يتمني خوض مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال افريقيا من مباراة واحدة.





وأضاف فايلر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي ان خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة مثل مباريات أوروبا ستكون أسهل وأفضل للفرق المصرية.





وأوضح فايلر انه يقبل وضع أي متغيرات في منافسات دوري أبطال إفريقيا لأن البطل لا يفرق معه غير نظام البطولة ويلعب من أجل المكسب فقط .





وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.





وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر وعزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .





ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.





وأعلنت إدارة قناة الاهلي أن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.