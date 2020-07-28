AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد الشناوي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:53 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
Advertisements
محمد سمير

أكد محمد الشناوي حارس مرمي  النادي الأهلي أنه يتمني مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال تخطي عقبة الوداد بنصف النهائي .

 

وأضاف الشناوي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي ان مواجهة الزمالك ستكون افضل لمصر حيث سيكون هناك ضمان بأن دوري الأبطال لن يخرج من مصر بغض النظر عن الفائز به .

 

وأوضح الشناوي ان الأهلي يركز الان علي مواجهة الأهلي لصعوبتها خاصة بعد تولي جاريدو المهمة الفنية للفريق المغربي خاصة وانه قام بتدريب الجيل الحالي في الأهلي و يعرف عنه الكثير .


وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسيكون بث القناة بتقنية HD.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن نتخلى عن مبادئنا مهما كلفنا الأمر.. رسائل نارية من محمود الخطيب لجمهور الأهلي

مانويل جوزيه: تطوير قناة الأهلي سيدفع النادي نحو العالمية

علاء ميهوب: بدون تحيز قناة الأهلي هى الأفضل بعد التطوير

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

مباراة الوداد صعبة.. فايلر: الأهلي قادر على حسم بطولة أفريقيا بشرط واحد

فايلر ينتقد تأخر انطلاق الدوري الممتاز: لماذا لا نواكب أوروبا؟

ترشيحاتنا

سفيرنا في لندن: تعاقدنا مع دار محاماة لمقاضاة دار "كريستيز" التي عرضت رأس توت عنخ أمون للبيع.. فيديو

منها رسالة إلى الرئيس السيسي.. مجري الأهلي يوجه عدة رسائل فى أول ظهور على قناة النادي بعد التطوير

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

4 مقترحات وتأجيل.. السودان يقدم طلبا غير مسبوق في مفاوضات سد النهضة

سيارة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب نادرة ولونها مختلف

انقلب السحر على الساحر.. تحذير شديد اللهجة من نشأت الديهي لحكومة الوفاق الليبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور