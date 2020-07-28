محمد الشناوي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أنه يتمني مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال تخطي عقبة الوداد بنصف النهائي .

وأضاف الشناوي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي ان مواجهة الزمالك ستكون افضل لمصر حيث سيكون هناك ضمان بأن دوري الأبطال لن يخرج من مصر بغض النظر عن الفائز به .

وأوضح الشناوي ان الأهلي يركز الان علي مواجهة الأهلي لصعوبتها خاصة بعد تولي جاريدو المهمة الفنية للفريق المغربي خاصة وانه قام بتدريب الجيل الحالي في الأهلي و يعرف عنه الكثير .





وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسيكون بث القناة بتقنية HD.