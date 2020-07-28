الحل النهائي.. وزير الخارجية الليبي: يجب إخراج جميع مرتزقة تركيا من البلاد

طالب وزير الخارجية الليبي، عبد الهادي الحويج، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والإقليمي، بدعم مبادرة مجلس النواب الليبي.









وقال الحويج في تصريحات نقلتها فضائية سكاي نيوز عربية: "عندما تتكون قناعات مشتركة لدى الجميع سنتوصل إلى حل للأزمة".









وأضاف: " الحل النهائي بوضع السلاح بيد الدولة وأن يخرج جميع المرتزقة من ليبيا"، مشيرا إلى أن "الهدف من زيارة المغرب هو حشد الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة مجلس النواب".









وبحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي أهم القضايا على الساحة الليبية ومكافحة الإرهاب وتدخلات تركيا السلبية في الشأن الداخلي الليبي، وإرسالها لآلاف المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب ليبيا، مما يهدد المنطقة ويغذي التطرف والإرهاب.