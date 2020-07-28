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فن

مجدي كامل ناعيا الناقد حسن عطية: ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:52 ص
مجدي كامل
مجدي كامل
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سعيد فراج
نعى الفنان مجدي كامل، الناقد الفني المسرحي، دكتور حسن عطية، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام. 

ونشر مجدي كامل، صورة للناقد حسن عطية، وعلق: «انا لله وانا اليه راجعون # دكتور حسن عطية في ذمة لله# ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة البقاء لله». 

ورحل عن عالمنا في مساء أمس الأثنين، الناقد الفني المسرحي - الدكتور حسن عطية، وذلك بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان، ولم يكشف أي من أسرة الراحل حسن عطية، عن تفاصيل الجنازة، ومراسم تشييع الجثمان حتى الآن، في الوقت الذي حرص فيه عدد من فناني البيت الفني للمسرح على نعيه. 

يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) و (سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض وحلوها).

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