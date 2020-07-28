مجدي كامل ناعيا الناقد حسن عطية: ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة

ورحل عن عالمنا في مساء أمس الأثنين، الناقد الفني المسرحي - الدكتور حسن عطية، وذلك بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان، ولم يكشف أي من أسرة الراحل حسن عطية، عن تفاصيل الجنازة، ومراسم تشييع الجثمان حتى الآن، في الوقت الذي حرص فيه عدد من فناني البيت الفني للمسرح على نعيه.



