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فن

بياعة لـ تامر عاشور تتجاوز 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب .. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:51 ص
تامر عاشور - بياعة
تامر عاشور - بياعة
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سعيد فراج
حققت أغنية "بياعة" لـ الفنان تامر عاشور، 3 مليون و144 ألف مشاهدة، بعد وقت قصير من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في بداية شهر يوليو الجاري.

كما تصدرت أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، قائمة توب انغامي في مصر، فى حين تصدرت الأغنية المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم. 

تقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية". 

أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، وألحان: تامر عاشور.
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