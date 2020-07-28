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فن

ماجد المصري: لست قلقا من تجربتي في مسلسل الوجه الآخر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يواصل النجم ماجد المصري تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الوجه الآخر" المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني .

وقال ماجد المصري:"إنني لم أقلق من هذه التجربة خاصة أن العمل جديد من حيث القصة التي يناقشها والقضية التي يطرحها".

مسلسل "الوجه الأخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، .

ويناقش النجم ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة
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