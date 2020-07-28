بطلة مسلسل نور.. صور جديدة من حفل زفاف سنجول أودن

احتفلت الممثلة التركية سنجول أودن، الشهيرة بشخصية نور في المسلسل التركي "نور ومهند"، بزفافها على رجل الأعمال التركي أرمان بتشاكتشي بعد علاقة حب دامت 4 سنوات.









‎وتم الزواج في حفل بسيط في بلدية بشيكتاش ورافقا سنجول كشهود للعروس أرزوم أونان وإسراء ديرمانجي أوغلو، وتم الكشف عن صور جديدة من الحفل.











وتعد سنجول إحدى النجمات اللاتى شاركن فى الدراما المصرية لأول مرة، خاصة بعد نجاح مسلسلها "نور ومهند"، حيث شاركت الفنان أمير كرارة فى مسلسل بعنوان "تحت الأرض".



