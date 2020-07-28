بطلة مسلسل نور.. صور جديدة من حفل زفاف سنجول أودن

احتفلت الممثلة التركية سنجول أودن، الشهيرة بشخصية نور في المسلسل التركي "نور ومهند"، بزفافها على رجل الأعمال التركي أرمان بتشاكتشي بعد علاقة حب دامت 4 سنوات.
وتم الزواج في حفل بسيط في بلدية بشيكتاش ورافقا سنجول كشهود للعروس أرزوم أونان وإسراء ديرمانجي أوغلو، وتم الكشف عن صور جديدة من الحفل.
وتعد سنجول إحدى النجمات اللاتى شاركن فى الدراما المصرية لأول مرة، خاصة بعد نجاح مسلسلها "نور ومهند"، حيث شاركت الفنان أمير كرارة فى مسلسل بعنوان "تحت الأرض".
سنجول أودن من مواليد 17 فبراير 1979، وقد بدأت نشاطها الفني عام 1993.