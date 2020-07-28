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أخبار العالم

صراع دموي.. قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يؤكد ضرورة خفض معدلات العنف لتحقيق السلام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:56 ص
الجنرال سكوت ميلر
الجنرال سكوت ميلر
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ا ش ا
أكد قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر ضرورة العمل على خفض معدلات العنف لإتاحة الفرصة أمام تحقيق السلام.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الثلاثاء عن الجنرال ميلر قوله "إن معدل العنف مرتفع للغاية، ويتحمل المدنيون العبء الأكبر منه".. وذلك تعليقا على تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) حول الخسائر البشرية، والذي نشر أمس.

وكشف التقرير أن الصراع في أفغانستان لا يزال الأكثر دموية في العالم بالنسبة للمدنيين، رغم أن أعداد الضحايا من المدنيين تقل بنسبة 13 % عن نفس الفترة من عام 2019 .. حيث تم توثيق سقوط 1282 قتيلا من المدنيين و2176 مصابا في النصف الأول من عام 2020.

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