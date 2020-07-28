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محافظات

يقدم شيشة لرواده.. غلق وتشميع مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية في الزقازيق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات التفتيشية بالمرور الميدانى على المقاهى والكافتريات للتأكد من الالتزام بنسبة التشغيل  25 %  والتباعد بين الترابيزات ومنع تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهى والالتزام بتوقيتات الحظر  لتقليل فرصة الاصابه بفيروس كورونا المستجد.


وأكد المحافظ  أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قمت بحملة لمتابعة القهاوى والكافيهات المتواجده بنطاق المدينة للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسه الوزراء المصريه ومنع  تقديم الشيشة.


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أسفرت الحمله عن غلق وتشميع مقهى بالمنطقة الصناعية أسفل كوبرى عبد العزيز ، بعد محطه الغاز ،طريق هريه الجديد وتم مصادره عدد ٦شيش و٤٨ حجارة شيش  و٦ كراسى و٢ طاولة و٢ شيالة فحم من القهوة المخالفة  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحبها.


وأشار محافظ الشرقية الى أنه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات والمقاهى للتأكد من إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع

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