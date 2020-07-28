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محافظات

إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:36 ص
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إزالة ٢٢ حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ١٥ فدانا  و٩ قراريط بمركز أبو حماد .


 مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة وذلك خلال حملات الموجه الـ ١٦  لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ،


 وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.


أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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أشار المحافظ الي أن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.


شدد محافظ الشرقية علي ضرورة فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسة التعدي علي أملاك الدولة بالبناء المخالف او البناء علي الأراضي الزراعية.

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