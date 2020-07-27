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محافظات

إزالة 28 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
 أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم إزالة ٢٨ حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة ٣٢ فدانا و٦ قراريط و ١٢ سهما بمراكز أبو حماد وبلبيس والحسينية.

واضاف المخافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك خلال حملات الموجه الـ16 لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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واشار المحافظ الي انه تم إزالة ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف بمساحة ٣ افدنة و ١٣قيراطا و١٢ سهما  بمركز أبو حماد وإزالة ١٧ حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة ٢٣ فدانا  و١٧ قيراطا بمركز الحسينية بالاضافه الى ازاله حالة تعدى بمساحة ٥ أفدنة بمركز بلبيس ، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أشارالمحافظ بأن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
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