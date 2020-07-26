إزالة 58 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ١٥ فدانا و٣٠ قيراطا و ٩ أسهم وإزالة ١٨ حالة تعدى بالبناء المخالف ٤٤٨ مترًا بمراكز أبو حماد وبلبيس ومشتول السوق والزقازيق.





وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك خلال حملات الموجه الـ ١٦ لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





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وأضاف محافظ الشرقية أنه تم إزالة ١٩ حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى املاك دولة بمساحة ٥ أفدنة و ٤قيراط و٢ سهم بمركز ابو حماد وازالة ٢٠ حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة ٥ أفدنة و١٤ قيراطا و٧ سهم بمركز مشتول السوق بالاضافه الى ازاله حالة تعدى بمساحة ٥ فدان و١٢ قيراطا بمركز بلبيس كما تم إزاله ١٨ حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة ٤٤٨ مترا بمركز الزقازيق ، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.





أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





أشار المحافظ الي أن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.