AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 58 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:16 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم إزالة 40 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ١٥ فدانا و٣٠ قيراطا و ٩ أسهم وإزالة ١٨ حالة تعدى بالبناء المخالف ٤٤٨ مترًا بمراكز أبو حماد وبلبيس ومشتول السوق والزقازيق.


وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة وذلك خلال حملات الموجه الـ ١٦  لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.


أقرأ ايضا:

إزالة 360 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية


وأضاف محافظ الشرقية أنه تم إزالة ١٩ حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى املاك دولة بمساحة ٥ أفدنة و ٤قيراط و٢ سهم  بمركز ابو حماد وازالة ٢٠ حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة ٥ أفدنة  و١٤ قيراطا و٧ سهم بمركز مشتول السوق بالاضافه الى ازاله حالة تعدى بمساحة ٥ فدان و١٢ قيراطا بمركز بلبيس كما تم إزاله ١٨ حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة ٤٤٨ مترا بمركز الزقازيق ، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.


أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.


أشار المحافظ الي أن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول أيام الموجة 16.. إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

خلال المواجة الـ 16.. إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية: إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبو حماد

إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز الحسينية

إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 75 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ترشيحاتنا

سبتمبر المقبل.. الصحة تعلن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بفيروس كورونا.. فيديو

بطقوس دينية.. نانسي عجرم تحتفل مع عائلتها.. شاهد

رضوى الشربيني: لو طلعت معاك وحشة مرة اتأكد أنك طلعت معايا وحش عشرين مرة

نوع مهمل من الأعشاب يخلصك من ضيق التنفس ..تعرف عليه

7 أشخاص في حالة خطيرة.. سيارة تدهس حشدًا من الجماهير في برلين

بعد الحادث الكبير.. السياحة والمصايف: محدش فكر ينزل شاطئ النخيل تاني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور