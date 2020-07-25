لمخالفة اشتراطات الصحة المهنية.. غلق وتشميع ورشتي نجارة بفاقوس

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس، بتنفيذ قرار الغلق لورشتي نجارة يدوية بناحية المنشية الجديدة بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لمخالفتهما لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.









جاء ذلك بعد ورود شكوى من أهالي المنطقة بتضررهم من وجود ورشتي نجارة مخالفتين داخل الكتلة السكنية، مما تتسبب فى إحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين.









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فيما أكد اللواء ضياء أبو العزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مكتب السلامة والصحة بفاقوس ونائب رئيس المركز وقسمى الإشغالات والرخص لفحص الشكوى على الطبيعة، وتبين وجود ورشتي نجارة تحتويان على منشار ومعدات كهربائية وتفتقدان للاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتتسببان فى إزعاج للأهالى.









وقال إنه تم تنفيذ قرار الغلق للورشتين باسم "ر. ك. ج. ه" والآخر باسم "ع. خ" لمخالفة أصحابهما للاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك طبقا لنص المادة ٢٤ بند ٣ من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.