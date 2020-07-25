141 مليون جنيه قروضا من جهاز تنمية المشروعات لتمويل 5 آلاف مشروع للشباب بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضًا للشباب قدرها 141 مليون و 937 ألف و 260 جنيه خلال الفترة من 1 / 1 / 2020 حتى 30 / 6/ 2020 لتمويل 5 آلاف و912 مشروعًا ما بين ( متوسط وصغير ومتناهي الصغر) لتوفير 10 ألاف و431 فرصة عمل حقيقة للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة .





وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضًا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقة وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب .

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ومن جانبه أكد وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 29 مليون و 216 ألف و964 جنيه ( إقراض مباشر) لتمويل 114 مشروع وتوفير 532 فرصة عمل.





كما تم تقديم 91 مليون و 583 ألف و 926 جنيه (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 5 آلاف و 549 مشروعًا وتوفير 9 ألاف و 499 فرصة عمل و تقديم 21 مليون و 136 ألف 370 جنيه (إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 249 مشروع وتوفير 400 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.





وتفعيلًا لنظام الشباك الواحد وتيسيرًا علي العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها،، أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأنه تم إصدار 170 رخصة نهائية و189 رخصة مؤقتة و173 رقم قومي و 523 سجل تجاري و 571 بطاقة ضريبية وتتفيذ عدد 8 ندوات للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.