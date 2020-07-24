تشميع صيدلية غير مرخصة بديرب نجم وتحريز ٤٤ ألف قرص وعبوة أدوية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الدوائية لضبط سوق الدواء، وضبط أماكن بيع الأدوية والمستلزمات غير المرخصة لضمان توفير منتج طبي آمن حفاظًا علي صحة المواطنين.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية حملة علي الصيدليات بمركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمحافظة، وتم مداهمة إحدي الصيدليات التى تعمل بدون ترخيص، وتفتح أبوابها للجمهور، وتقوم ببيع الأدوية بالمخالفة للقانون.

أقرأ ايضا:

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أكثر من ٤٤ ألف (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة بدون فواتير ومجهولة المصدر .





وأوضح الدكتور هشام مسعود أن إدارة التفتيش الصيدلي قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتم تشميع الصيدلية، وتحرير المحضر اللازم لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة ديرب نجم.





وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة التفتيش الصيدلي وجميع مفتشي الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.