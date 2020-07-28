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أخبار البلد

تخليدا له.. سعودي يقترح إنشاء مستشفى كبير تحمل اسم طبيب الغلابة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:17 م
طبيب الغلابة محمد
طبيب الغلابة محمد مشالى
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ميـــس رضــا

نعى الصحفي السعودي محمود العوضى رئيس التحرير والمدير الإقليمي لصحيفة إيلاف في الخليج ، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 76 عامًا.


وأقترح "العوضى"، فى تصريح لـ صدى البلد عبر الهاتف، أن يتعاون رجال الأعمال العرب وكل من يجد في نفسه المقدرة لبناء مستشفى كبير في مصر يحمل إسم الراحل الدكتور  محمد مشالي الملقب بـطبيب الغلابة تخليدًا لذكرى إنسان ملهم في عمل الخير وخدمة لمصر التي تسكن قلوبنا جميعًا.


وأضاف العوضى: مصر مليئة بالملهمين للخير والأبناء المخلصين لخدمتها وخدمه شعبها الطيب.


يشار إلى أن وليد مشالي نجل الطبيب المصري المعروف، قال  إن والده لم ينقل إلى المستشفى نظرًا لأن الوفاة جاءت طبيعية داخل المنزل.


وكتب نجل الطبيب الراحل، عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“: ”انتقل إلى رحمة الله والدي الدكتور محمد عبد الغفار مشالي والدفنة بعد صلاة الظهر بالبحيرة“.


ويعتبر الدكتور محمد مشالي أحد أشهر الأطباء في مصر، حيث عرف بتقديم الخدمة الطبية للفقراء بأسعار زهيدة للكشوف في عيادته.

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