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أخبار العالم

قرار جديد من الجوازات السعودية بشأن المقيمين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:53 م
الجوازات السعودية
الجوازات السعودية
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محمود نوفل
أصدرت مصلحة الجوازات السعودية قرارا جديدا بشأن تأشيرات الخروج الخاصة بالوافدين لدي المملكة العربية السعودية .

وعبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أعلنت مصلحة الجوازت السعودية  اكتمال تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليًا لجميع الوافدين التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة بدون مقابل.

أوضحت الجوازات السعودية في تغريدتها علي " تويتر " أن هذا الإجراء تم بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني داخل المملكة العربية السعودية.

يذكر ان مصلحة الجوازات السعودية قد أعلنت تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا عبر منصتي أبشر ومقيم، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، لافتة الي أنه عند تعثر تنفيذ الخدمة إلكترونيًا يتم استقبال الطلبات عبر خدمة الرسائل والطلبات بمنصة أبشر. 
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