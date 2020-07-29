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فيديوجراف.. 10 فوائد مذهلة لممارسة الرياضة بعد نصيحة السيسى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:00 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آلاء حسن
نصح الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ممارسة الرياضة خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى ودعا المصريين للعب الرياضة لتقوية المناعة.

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وكشف موقع بولد سكتي الهندي عن الفوائد الصحية لممارسة الرياضة منها حماية الإنسان من أمراض القلب والأوعية الدموية.


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لمزيد من المعلومات تابع فيجو جراف يوضح الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بعد نصيحة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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