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توك شو

يحاول شراء المشاهير.. باحث: قطر تحاول السيطرة على الصحافة الدولية لغسل سمعتها.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:55 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال أمجد طه الباحث بالمركز البريطاني للدراسات, إن النظام القطري كان يدعم ماديا الكثير من المشاهير في الآوانة الاخيرة حتي بعضهم متهمين بغسيل الأموال في الكويت.

وأضاف أمجد طه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن النظام القطري بدأ في شراء بعص المواقع الالكترونية الاخبارية في الآوانة الأخيرة في الولايات المتحدة الامريكية.

وتابع الباحث في بالمركزى البريطاني أن النظام القطري هو اساس الفساد ويكافح ويقف ضد كل من يريد انهاء الفساد ولكنه ياخذ مكافحة الفساد كساتر له أمام الدول والعالم أجمع.

وأوضح أمجد طه أن الفساد القطري وصل إلي اساتذة الجامعات في الولايات المتحدة الامريكية حتي يكونوا متحدثين عن النظام القطري بشكل جيد.

وأشار إلي أن النظام القطري يحاول شراء المشاهير وغيرهم من الاشخاص البارزين في منطقتهم والعالم أجمع لوضع المكياج علي وجه النظام القطري القبيح الفاسد.

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