للحوامل.. هل اتباع نظام غذائي محدد يغير من جنس المولود

تلجأ الكثير من النساء لاتباع نظام غذائي معين أثناء أو قبل حدوث الحمل، وذلك لـ تحديد نوع الجنين او جنس المولود، اعتقادا منهم ان الأمر يمكن ان يغير من جنس المولود سواء كان ذكرا أو أنثى.
وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه لا يوجد نظام غذائي او مكسرات او نوع من الفاكهة تتناوله الحامل ويستطيع ان يغير من جنس المولود ونوع، وهو أمر غير علمي، وليس له أساس من الصحة.
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وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، أنه لا يمكن ان تغير جنس المولود اى نظام غذائي أو نوع من الفواكه، وهو ما قاله الله تعالى في كتابه العزيز ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ).
وأوضح القيعي، أنه الطريقة الوحيدة لتحديد جنس المولود خي عن طريق اجراء عمليات الحقن المجهري، والذي يضمن تحديد نوع الجنين بنسبة تصل إلى 50%، وذلك دون اتباع أي نظام غذائي.
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، أنه لا يمكن ان تغير جنس المولود اى نظام غذائي أو نوع من الفواكه، وهو ما قاله الله تعالى في كتابه العزيز ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ).
وأوضح القيعي، أنه الطريقة الوحيدة لتحديد جنس المولود خي عن طريق اجراء عمليات الحقن المجهري، والذي يضمن تحديد نوع الجنين بنسبة تصل إلى 50%، وذلك دون اتباع أي نظام غذائي.
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طيب يا جماعة السؤال دة بيجيلي كتير وبيتكرر أكيد أكيد مافيش نظام غذائي للحوامل يقدر يغير جنس المولود دي حاجة من عند ربنا قال الله تعالى(: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) وممكن يكون اختلط على بعض الناس الموضوع بسبب أنه في الحقن المجهري بيتم إختيار نوع الجنين واللي أقدر أقوله للحوامل اني اضمنلهم يجيبوا ولد بنسبة 50% من غير أي نظام غذائي ومن غير أي شعوذه😂ربنا يقومكم بالسلامة 😅