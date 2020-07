للحوامل.. هل اتباع نظام غذائي محدد يغير من جنس المولود

View this post on Instagram

طيب يا جماعة السؤال دة بيجيلي كتير وبيتكرر أكيد أكيد مافيش نظام غذائي للحوامل يقدر يغير جنس المولود دي حاجة من عند ربنا قال الله تعالى(: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) وممكن يكون اختلط على بعض الناس الموضوع بسبب أنه في الحقن المجهري بيتم إختيار نوع الجنين واللي أقدر أقوله للحوامل اني اضمنلهم يجيبوا ولد بنسبة 50% من غير أي نظام غذائي ومن غير أي شعوذه😂ربنا يقومكم بالسلامة 😅