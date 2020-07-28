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برلمان

قروض ميسرة.. صناعة النواب تكشف تفاصيل تحويل السيارات القديمة من الوقود للغاز

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:45 م
سيارات
سيارات
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حسن رضوان
قال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اتجاه قوي من الدولة المصرية لاستبدال السيارات الوقود بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن هناك ثلاث وزارات مهمة بهذا الأمر وهى قطاع الأعمال والصناعة وقطاع الإنتاج الحربى.


وأضاف "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن هذه الوزارات بينهم تعاون جاد وبين الجانب الصينى لتعميق المنتج المصرى فى صناعة السيارات التى تعمل بالكهرباء والغاز، مؤكدًا أن هذا التوجة له فوائد عديدة أبرزها صديق للبيئة وتقليل نسبة استيراد المواد البترولية فضلا عن توفير عملة صعبة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما للغاز الطبيعى بقروض ميسرة للمواطنين و بفترات سماح، لافتًا الى أن فاتورة استهلاك البنزين ضعف فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى.


وأوضح النائب، أن هناك اتجاه قوى أيضا من الدولة لتطوير صناعات الغزل والنسيج وخير دليل على ذلك افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بالروبيكى.

وكان ذلك بعد أن خاطب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة عدد من الملفات.

وقال "عامر"، في خطابه، إن ذلك يأتي وفقا للمادتين (٢٤٦، ٢٥٠) من اللائحة الداخلية للمجلس واللاتين يقضيان بأن "للجان المجلس بعد موافق رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجه بمناسب دراستها أحد الموضوعات العامة المهم ولها أن تدعو لحضور الاجتماعات فضلا عن ممثلي أجهزة الدول المختصة المتخصصون من ذوي الخبرة والتخصص التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها للاستعان بما لديهم من معلومات وبيانات". 

وأشار: لجنة الصناعة تود عقد جلسات استطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديم واستبدالها بسيارات جديدة تعمل 
بالوقود المزدوج.

وتابع: كما تود اللجنة عقد جلسة أخرى بشأن تطوير منظومة القطن المصري ذات الجودة والسمعة العالمية في تحديث قطاع الغزل والنسيج.
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