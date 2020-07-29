فتاوى تشغل الأذهان.. حكم ذبح الأضحية يوم عرفة.. كيفية التخلص من وساوس الشيطان.. وأمين الفتوى ينصح سيدة بعدم الزواج من رجل لهذا السبب

فتاوى تشغل الأذهان

أمين الفتوى ينصح سيدة بعدم الزواج من رجل لهذا السبب

كيف أتخلص من وسواس الشيطان؟.. أمين الفتوى يرد

رد فعل أمين الفتوى على سيدة لا تريد خدمة زوجها

حكم ذبح الأضحية يوم عرفة.. أمين الفتوى يجيب





نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية، على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي..



في البداية، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إجبار أحد على التنازل عن حقه في الميراث.

وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الشخص الذي يرغب في التنازل عن ميراثه يكون برغبته وبدون إجبار من باقي الورثة أو توقيعه على أوراق يجبر عليها من غيره.

وعلق أمين الفتوى على سؤال ورد إليه نصه : احنا بنتين وولد واحد وأمي متوفية، وأبي يرغب في الزواج، فهل يجوز لزوجته الميراث حتى لو اشترط عليها عدم الميراث؟ بأن هذه لخبطة وضياع لحقوق الله فلا يصح هذه التعامل شرعا.

ونصح الزوجة الثانية قائلا : ياريت ياستى لو بتسمعيني متتجوزيش الراجل ده.





وشرح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية التخلص من وسواس الشيطان، في الصلاة والوضوء والاستنجاء وغيرها.

وقال وسام، في البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، إن الوصول إلى مرحلة كبيرة من الوسواس يطلب اللجوء إلى الطبيب النفسي فلا مانع من ذلك شرعا.

وأضاف أن الشخص الذي يتعرض للوسواس أثناء الصلاة لا يجب عليه أن يسجد سجودًا لـ السهو ولا أن يعيد ما يوسوس إليه الشيطان فيه.

وأكد أن المصلي يجب عليه أن يكون ذا عزيمة ولا يستجيب لوساوس النفس والشيطان وأن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الخشوع في الصلاة.





وقال محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين الذبح يوم عرفة وبين ذبح يوم العيد فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يذبح يوم عرفة فقال هو لحما قدمه لأهله أى هذا ليس هو الأضحية التى أمر الشرع بها.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل هناك فرق بين الذبح يوم عرفة وبين الذبح صباح العيد؟»، أن من يريد أن يذبح الأضحية يوم عرفة حتى يطعم الفقراء والمساكين فهذا عمل صالح ويأخذ من الله سبحانه وتعالى ثواب عليه لكنه لا يأخذ ثواب الأضحية، فالأضحية ثوابها يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحي إلى ما قبل غروب شمس رابع يوم العيد.

وأشار الى أن أى أحد يذبح قبل الصلاة فيكون كمن قدم لحمًا لأهله او لحم تصدق به على الفقراء لكن ليس له ثواب الاضحية.



