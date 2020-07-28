الخارجية: نتوقع الوصول إلى اتفاق عادل يتضمن حقوق الدول الثلاث بملف سد النهضة

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري على مدار الأيام الماضية يتواصل مع الوزراء بالعالم، لنقل ما يحدث فى المنطقة.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن اتصالات اليوم مع الكونجرس جزء من التواصل المستمر مع صناع القرار فى أمريكا بخصوص سد النهضة









وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية التفاوض بخصوص سد النهضة، وأن الرئيس وجه رسائل طمأنينة.









ولفت إلى أن مصر مستمرة فى التفاوض ونرغب فى التفاوض الأمين للتوصل لـ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.









وأوضح أنه يتوقع الوصول إلى اتفاق عادل يتضمن حقوق الدول الثلاث فى ملف سد النهضة.









وأكد أن هناك مفاوضات ستتم فى الفترة المقبلة على مدار أسبوعين، وذلك للتوصل لحل يناسب الجميع.



