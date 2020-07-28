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أخبار البلد

إعلامية كويتية: مصر تتعامل بأعلى درجات الدبلوماسية فى ملف سد النهضة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:38 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ميـــس رضــا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بكلمة الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مشروع مدينة الروبيكي حول سد النهضة، لافتة إلى أن إدارة مصر للملف يتم على أعلى درجة من الحنكة الدبلوماسية والسياسية لحفظ الأمن المائي لمصر.

وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن قضية سد النهضة يتم التحرك فيها عن طريق التفاوض كمسار طبيعي للقضية جاء ليؤكد مرارا وتكرارا بأن جيش مصر جيشا رشيدًا يحمى ولا يعتدى وأن مصر تتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير فى المنطقة وتحركت مصر بسياسة حكيمة ، ومخالفًا بذلك  الأصوات التى كانت تطالب بضرب السد للخلاص منه.

وعلى جانب آخر، أشادت الرشيد بالإنجازات التي تحققها مصر يوما بعد يوم من افتتاح مشروعات تنموية وعمرانية بشكل متواصل، لافتة إلى أن أزمة كورونا أظهرت الفرسان الحقيقيين الذين تحدوا للجائحة بتحقيق إنجازات دون توقف يشهد لها العالم،  فقد أذهلت انجازات دولتي مصر والإمارات العالم فى إداراتهما للأزمة على نحو فشلت فيه دول كبري.

ولفتت الرشيد، إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة فمنذ أن تولى الرئيس السيسي حكم مصر وضع نصب عينيه مصر وشعبها، مشيرًا إلى أن الدولة القوية من الداخل ستظل قوية في الخارج.

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