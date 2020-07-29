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سيارات

شاهد.. سيارات شرطة جديدة من دودج.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت شركة دودج صورة تشويقية لسيارتي الشرطة الجديدتين، دورانجو بيرسوت 2021 و تشارجر بيرسوت 2021 ، والتي تعتبر الخطوة التالية للشركة الأمريكية هي سيارات مكافحة الإجرام . 

كانت قد قامت دودج مؤخرًا بتحديث طرازاتها لموديل العام 2021، بالإضافة الى ان دورانجو ستتوفر بنسخة هيلكات عالية الأداء لأول مرة، مع محرك بقوة 710 أحصنة وعزم دوران 875 نيوتن-متر.

أعلنت دودج ان الطرازات ستكون متاحة للطلب بحلول سبتمبر 2020 ، ولم تفصح عن أي معلومات إضافية إلى جانب الصورة التشويقية .

وقال موقع Mopar Insider المتخصص فى السيارات أن نسخة الشرطة من دودج دورانجو ستحصل على حزمة R / T Tow N Go، والتي تأتي مع محرك هيمي V8 سعة 5.7 لترات، ويمكنها سحب ما يصل إلى 4,000 كيلوجرام تقريبًا، مع سرعة قصوى تصل إلى 233 كلم/سا.

ومن المتوقع ستحصل دودج تشارجر، على تغييرات طفيفة، حيث ستستمر بالاعتماد على محرك بنتاستار V6 ونظام دفع خلفي، لكنها ستتوفر أيضًا مع محرك هيمي V8 سعة 5.7 لترات ونظام دفع على جميع العجلات، كما ستحصل على أبواب أمامية مدرعة لحماية السائق والراكب الأمامي.

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