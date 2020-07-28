العربون.. الأزهر يحذر من صورة منتشرة في البيع بين الناس ..فيديو

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "العربون" وهو المال الذي يدفع قبل شراء السلعة بمدة معينة.





وأضاف "سلامة"، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع "العربون"، واستدلوا على ذلك بأن النبي نهى عن بيع العربان.





وأشار إلى أن هناك رواية عند الإمام أحمد ابن حنبل، تجيز هذا البيع، وقالوا إن رواية نهى عن النبي عنه هي ضعيفة





وأوضح، أن هذه الصورة من البيع أصبحت منتشرة في حياتنا اليوم ونفتي بأن الأفضل ترك هذه المعاملة وهذا النوع من البيت وإن اضطر إلى ذلك فله أن يقلد رواية الحنابلة بأنه بيع جائز.



