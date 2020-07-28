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برلمان

برلماني: تعاون مصر مع سويسرا لتطوير مصانع الغزل والنسيج يساهم في زيادة التصدير للخارج

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:55 م
الغزل والنسيج
الغزل والنسيج
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حسن رضوان
أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بالروبيكى، مؤكدًا أن هناك توجها قويا من الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بالكامل.

وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن صناعة الغزل والنسيج صناعة كثيفة العمالة، فهى توفر العديدة من فرص العمل الجادة للشباب، مؤكدًا أن مدينة غزل المحلة قامت بالتعاقد مع شركات سويسرية تطوير الماكينات الموجودة داخل مصانع غزل المحلة؛ وذلك يساهم فى تطوير المصانع وجعلها تنافس عالميا من خلال التصدير للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الماكينات عمرها يعود للستينيات لم يتم تطويرها إلى الآن ولكن بعد التعاقد من سويسرا سيتم تطوير هذه الماكينات خلال عام 20/21، لافتًا إلى أن مصانع القطاع الخاص تقوم بجهود كبيرة فى تصنيع الماركات العالمية التي تغطي السوق المحلي بدلا عن الاستيراد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصانع القطاع الخاص لديه القدرة على التصدير والمنافسة بقوة عن طريق مستوى الجودة.

جدير بالذكر أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصانع الغزل والنسيج بمدينة الروبيكي.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، "كل واحد فى موقع ما يسبش المكان إلا لما يحقق المستهدفات بتاعته، ولازم الأكبر منه يحلها، ومحدش يسيب القضية جواه ويسيب الشغل كده".

ووجه حديثه للواء كامل الوزير، وزير النقل قائلا "هتلاقينى جايلك هنا فى يوم من الساعة 6 الصبح".
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