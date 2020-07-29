مفاجأة.. غسل الأيدي بالصابون يحرق الجلد

نصح الأطباء منذ بداية جائحة كورونا ، المواطنين ، بغسل الأيدي بالماء و الصابون باستمرار للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ، و لكن قد يسيء البعض استخدام الصابون؛ فيصبح ضارا على الجلد .





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أوضح أحد الأطباء خطورة الصابون على الجلد إذا تم استخدامه بصورة متكررة خلال اليوم .





ووفقًا للدكتور جيمس هامبلين ، فإن استخدام الصابون في الحمام ، يمكن أن يربك استجابات الجسم الطبيعية للفيروسات، وفقًا لما ذكرته ديلي ستار.





وأشار الطبيب في نصيحته للمواطنين في جميع أنحاء العالم إلى أن عوامل التنظيف يمكن أن تؤثر على توازن الميكروبات الطبيعية.



