AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مفاجأة.. غسل الأيدي بالصابون يحرق الجلد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
نصح الأطباء منذ بداية جائحة كورونا، المواطنين، بغسل الأيدي بالماء و الصابون باستمرار للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ، و لكن قد يسيء البعض استخدام الصابون؛ فيصبح ضارا على الجلد . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أوضح أحد الأطباء خطورة الصابون على الجلد إذا تم استخدامه بصورة متكررة خلال اليوم . 

ووفقًا للدكتور جيمس هامبلين ، فإن استخدام الصابون في الحمام، يمكن أن يربك استجابات الجسم الطبيعية للفيروسات، وفقًا لما ذكرته ديلي ستار.

وأشار الطبيب في نصيحته للمواطنين في جميع أنحاء العالم إلى أن عوامل التنظيف يمكن أن تؤثر على توازن الميكروبات الطبيعية.

وأكد الطبيب أنه يجب الاعتدال في استخدام الصابون خلال يومنا ، فان المواد المصنوع منها، قد تؤثر بالسلب على الجلد ، و تتحول العملية من تنظيف للبشرة إلى قتل للخلايا المفيدة بها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذيعة بريطانية تروي تجربتها بعد التوقف عن استخدام الشامبو 6 أسابيع.. فيديو

تحسن من ملمس البشرة.. فوائد الصابون الأفريقي تجعلك لا تتخلى عنه بعد اليوم

كنز تجميلي مذهل.. فوائد ماء الأرز للبشرة

لو بتعانى من جفاف الجلد.. تعرف على أهم الأسباب والأعراض.. وأفضل طرق العلاج الطبيعية

بدون أدوية.. طرق العناية بالبشرة المختلطة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية يطلق اسم طبيب الغلابة على المركز الطبي بشارع سعيد

بسماره وجدعنته.. "ميسرة مقلد" أيد فتى مصري تساعد النمساويين

بفستان قصير.. هند صبري تتألق بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

الصحة: تسجيل 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 39 حالة وفاة

بعد أول يوم ميروحش فيه العيادة.. نجل طبيب الغلابة يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الراحل.. فيديو

موجز السوشيال.. وزير الشباب والرياضة ينعى طبيب الغلابة.. الحلفاوي يرفض تسمية محطة مترو الزمالك صفاء حجازي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق