عند اختيار الكلية.. مدير برامج التدريب على التوظيف يقدم نصائح للطلاب.. فيديو

قال تامر أحمد، مدير برامج التدريب علي التوظيف بإحدى المؤسسات العالمية، إن فكرة كليات القمة لدى طلاب الثانوية وأولياء أمورهم يجب أن تنتهي من قاموس الحياة لأنه لا توجد كليات قمة؛ بل الطالب هو من يصنع قمته بنفسه.
وأضاف تامر أحمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع علي قناة تن، أن جميع الكليات يخرج منها قمم ويجب الا يختار الطالب كليته؛ إلا بناء علي ما يستطيع وما يحب فعله، ويقوم به دون أن يساعده أحد بها .
وأوضح تامر احمد ، ان الاب والام لا يجب عليهما ان يحققا أحلامهما في أولادهما وهذا غير مطلوب منهم، والمطلوب من الطلاب هو تحقيق أحلامهم .
وأشار إلى أنه لا يجب علينا تعليم أولادنا أخلاقنا؛ لأنهم خلقوا لزمان غير زماننا .
ونوه الى ان الطالب هو من يجب ان يقوم باختيار كليته لانه هو من يعيش حياته ولن يعيشها أحد غيره .