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عضو مجلس نقابة الصحفيين ينضم لأمانة الشباب المركزية بـ حزب مستقبل وطن

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:28 ص
محمد يحى
محمد يحى
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عبد الرحمن سرحان
أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات محمد يحيى، انضمامه لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن .

وقال "يحيى"، في تصريحات له، إن هذه الخطوة تأتي إيماناً مني بأهمية المسئولية المجتمعية التى أحرص عليها دائمًا، وأخصص لها جانبًا كبيرًا في حياتي، واستكمالاً لدوري فى العمل التطوعي، ورغبة مني في خدمة بلادي، والتى أتمنى أن أكون قادرًا علي المساهمة في التعبير عن اآراء شبابها.

وأعرب عضو مجلس نقابة الصحفيين عن سعادته بانضمامه لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، بقيادة محمد الجارحي أمين شباب الجمهورية.
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