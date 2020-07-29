عضو مجلس نقابة الصحفيين ينضم لأمانة الشباب المركزية بـ حزب مستقبل وطن

أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات محمد يحيى، انضمامه لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن .
وقال "يحيى"، في تصريحات له، إن هذه الخطوة تأتي إيماناً مني بأهمية المسئولية المجتمعية التى أحرص عليها دائمًا، وأخصص لها جانبًا كبيرًا في حياتي، واستكمالاً لدوري فى العمل التطوعي، ورغبة مني في خدمة بلادي، والتى أتمنى أن أكون قادرًا علي المساهمة في التعبير عن اآراء شبابها.
وأعرب عضو مجلس نقابة الصحفيين عن سعادته بانضمامه لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، بقيادة محمد الجارحي أمين شباب الجمهورية.