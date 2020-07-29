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أخبار البلد

بالدقيقة.. السكة الحديد تعلن موقف تأخيرات القطارات اليوم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:54 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 29 _9_ 2020، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

كما أهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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